Mais 1262 acidentes no espaço de dois anos no Algarve

Em 2017, foram registados 10 752 acidentes: mais 511 do que em 2016 e mais 1262 do que em 2015.

Por Rui Pando Gomes | 08:02

Em dois anos, os acidentes rodoviários nas estradas do Algarve aumentaram de forma drástica. No ano passado, a região foi palco de 10 752 acidentes de viação, entre 1 janeiro e 31 de dezembro. São mais 511 do que em 2016 e mais 1262 do que em 2015.



Os dados da sinistralidade são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que revelam que em 2017 foram registados 30 mortos e 192 feridos graves nas estradas do distrito de Faro.



Em comparação com o ano de 2016, foram registados pela ANSR mais 30 feridos graves, mas menos duas vítimas mortais. A nível nacional, o distrito de Faro só foi ultrapassado no número de acidentes por Lisboa, Porto e Braga.



As últimas vítimas mortais foram dois motociclistas, que perderam a vida na EN125, poucos dias antes do Natal. Gregório Rodrigues, de 46 anos, morreu após a moto em que seguia ter colidido com um veículo ligeiro de mercadorias, ao início da noite do dia 22 de dezembro, na EN125, em Espiche, no concelho de Lagos.



Este foi o segundo motociclista a perder a vida na estrada em menos de 24 horas, uma vez que no dia anterior, um outro motociclista, de 47 anos, também perdeu a vida na EN125, na zona da Quinta da Ria, no concelho de Tavira. A morte resultou do despiste da moto em que seguia a vítima.



A EN125 continua a ser palco diário de diversos acidentes rodoviários, devido à elevada intensidade de tráfego, apesar das muitas obras de requalificação que estão a ser feitas.