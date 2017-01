Mais 500 professores em escolas para apoiar alunos em risco

Já Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos da Escola Pública acredita que é de extrema importância adotar medidas que promovam o sucesso do 1º ciclo, em particular do primeiro ano, onde surgem as maiores dificuldades. "O objetivo é evitar que os alunos cheguem ao final do 1º ciclo com dificuldades em ler ou a fazer cálculos, como têm mostrado as as provas de avaliação externa, ou que chumbem logo aos sete anos", acrescentou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Ministério da Educação vai dispôr de 32 milhões de euros para contratar mais de 500 professores para levar em diante o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escola , lançado este ano letivo, segundo o Público apurou junto do secretário de estado da educação, João Costa.O plano teve a adesão de 800 dos 811 agrupamentos de escolas e resultou na aprovação de 2900 medidas para promover o sucesso dos alunos. As escolas indicaram que necessitavam de 900 professores e técnicos. Até à data já foram contratados 100 docentes e foram deslocados outros tantos que se encontravam a cumprir horário-zero para estas tarefas.Manuel Pereira, o Presidente da associação Nacional de Dirigentes Escolares acrita que tal plano é bastante ambicioso e que criou expetativas nas escolas, mas que na prática não está a funcionar por falta de recursos humanos. "É uma boa notícia a nova verba ao dispôr do Ministério de Educação, ainda assim, na prática, os resultados só vão começar a ser sentidos no próximo ano, devido à morosidade dos concursos que envolvem o Programa Operacional de Capital Humano", sublinhou.