Mais acidentes registados no Natal

Também o número de feridos graves diminuiu, registando-se seis vítimas. São menos 9 do que 2015. Mas o mesmo não se verificou nos feridos ligeiros. Este ano registaram-se 243 vítimas, mais 107 do que no ano passado.Na área de ação da GNR, o dia com mais acidentes (283) foi sexta-feira. Estes números excluem os dados registados pela PSP, que ainda estão por divulgar. Esta operação da GNR tem como objetivo prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os condutores.