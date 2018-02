Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais camas de cuidados continuados na região

Acordos envolveram as unidades AL-Vita (Portimão) e Azinhal (Castro Marim).

Por Ana Palma | 10:19

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, o Centro Distrital da Segurança Social de Faro e ainda as unidades de internamento Al-Vita eAzinhal celebraram esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, acordos com vista à ampliação de camas de Cuidados Continuados Integrados: 5 de convalescença e 5 de média duração em Portimão (na Unidade Al-Vita) e a reconversão de 10 camas de média duração e reabilitação em longa duração e manutenção na unidade do Azinhal (Castro Marim).



O objetivo, conforme esclareceu a ARS - Algarve, é contribuir para "alargar a capacidade assistencial da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados no Algarve". A cerimónia decorreu na sede da ARS Algarve, em Faro, com a presença, entre outros, do presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, da diretora do Centro Distrital da Segurança Social, Margarida Flores, e da coordenadora regional de Cuidados Continuados Integrados do Algarve, Fernanda Faleiro.



"Com este reforço, a Região de Saúde do Algarve dispõe atualmente de um total 529 camas de internamento destinadas a cuidados continuados integrados, sendo 74 camas de convalescença, 138 camas para internamentos de média duração e reabilitação e 317 camas para internamentos de longa duração e manutenção", esclareceu fonte da ARS, frisando que "o Algarve é uma das regiões do país que neste momento oferece maior cobertura assistencial a nível de internamento em cuidados continuados integrados". Também é a região que "apresenta a taxa de ocupação mais elevada para todas as tipologias de internamento".