Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 100 polícias de baixa em 2016

Devido a acidentes em serviço.

06:00

Mais de uma centena de polícias (111) estiveram de baixa durante o ano de 2016 com deficiência ou incapacidade, 14 dos quais com um índice de incapacidade superior a 60%. A informação foi avançada por Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) que ontem pediu ao Ministério da Administração Interna e aos grupos parlamentares a alteração da lei que estabelece os mecanismos de pagamentos das indemnizações nos acidentes em serviço.



Segundo Paulo Rodrigues, um polícia não pode receber a indemnização apenas quando se aposentar. O responsável recorda que esta é uma profissão de "risco agravado" e com uma acrescida possibilidade de acidentes em serviço, lembrando os 491 polícias agredidos durante o ano de 2016.