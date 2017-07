Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 200 bombeiros combatem fogo na Sertã

Combate às chamas reforçado por sete meios aéreos.

15:20

Mais de 200 operacionais, apoiados por sete meios aéreos, estão a combater esta tarde domingo um incêndio no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Além dos 242 operacionais e sete meios aéreos, estão também no combate às chamas 73 meios terrestres, e já foi acionado um grupo de reforço de Lisboa, segundo a página da internet da ANPC.



A Proteção Civil indica igualmente que o incêndio tem duas frentes ativas e começou às 13h47, na localidade de Mosteiro de São Tiago, na freguesia de Várzea dos Cavaleiros, no concelho da Sertã.



A ANPC registava, às 15h15, 20 incêndios, dois dos quais ativos, um em resolução e 17 em fase de cinclusão.