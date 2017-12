Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 200 mil cigarros apreendidos na fronteira de Vilar Formoso

Cinco pessoas foram identificadas pela GNR.

Por Alexandre Salgueiro e Tiago Virgílio Pereira | 06:00

A GNR acredita que conseguiu desmantelar uma rede organizada que se dedicava ao contrabando de tabaco em toda a Europa. Ontem, pelas 13h30, um autocarro que tinha partido do centro da Europa e que tinha como destino Lisboa foi fiscalizado na fronteira de Vilar Formoso. Na revista, foram encontradas dezasseis malas cheias de tabaco que correspondem a mais de 240 mil cigarros. A mercadoria apreendida está avaliada em cerca de 42 mil euros, o que representa uma evasão fiscal de 25 mil euros de imposto tributário e 10 mil euros de IVA.



"Estamos perante um crime de contrabando e outro, possível, de contrafação. Uma vez que não sabemos se o tabaco é originário da marca que está nas caixas", explicou o capitão Rui Chantre, da Unidade de Ação Fiscal da GNR de Coimbra.



Dois portugueses e três angolanos, com idades entre os 20 e os 40 anos, foram identificados. Os homens faziam-se passar por turistas que estavam de visita ao nosso País, mas aproveitavam para vender o tabaco em várias regiões.



A investigação da GNR vai continuar.



Tabaco vinha de África

O tabaco apreendido era produzido na África do Sul e chegava à Europa por via aérea. Depois, era distribuído para diferentes países por via terrestre. Portugal era um dos países recetores do material.



GNR reforça fiscalização

Foi no âmbito da operação Ano Novo que aconteceu a ação de fiscalização na fronteira de Vilar Formoso, quando a GNR empenha mais militares no terreno. A apreensão foi realizada pela Unidade de Ação Fiscal, mas contou com a colaboração dos militares da GNR da Guarda.