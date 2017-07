Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 2.000 operacionais no terreno a combater as chamas

Distrito de Vila Real é onde se encontravam mobilizados mais operacionais e meios terrestres para o combate a quatro incêndios.

Por Lusa | 01:28

Um total de 2.067 operacionais estavam no terreno, à 01:00, a combater 28 incêndios florestais, dos quais 11 estão em curso, dois em resolução e 15 em conclusão, segundo os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Nos 11 incêndios florestais em curso, encontravam-se 1.834 operacionais apoiados por 580 meios terrestres, nos dois incêndios em resolução estavam 67 operacionais e 23 viaturas e nos 15 incêndios em conclusão havia 166 operacionais e 43 viaturas no terreno.



No total, estavam 646 meios terrestres envolvidos.



O distrito de Vila Real é onde se encontravam mobilizados mais operacionais (681) e meios terrestres (213) para o combate a quatro incêndios.



Pelas 22h30, o comandante distrital de operações de socorro, Álvaro Ribeiro, revelou que cerca de 120 bombeiros e 40 militares do Exército vão reforçar o combate ao incêndio de Alijó, distrito de Vila Real, que lavra há quase 48 horas.