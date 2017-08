Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 25 concelhos de sete distritos em risco 'máximo' de incêndio

Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Santarém e Bragança são os distritos com alerta máximo.

Por Lusa | 07:55

Mais de 25 concelhos de sete distritos de Portugal continental estão este sábado em risco 'máximo' de incêndio, de acordo com informação do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo o IPMA, em risco 'máximo' de incêndio estão mais de 25 concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Santarém e Bragança.



O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco 'elevado' e 'muito elevado'.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Às 07h30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava conta de dez incêndios, nenhum de grandes dimensões nem em curso, um em resolução e nove em fase de conclusão.



Para este sábado o IPMA prevê no continente temperaturas a variar entre os 24 graus Celsius em Sagres, distrito de Faro, e os 38 graus em Castelo Branco e Faro.