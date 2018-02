Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 250 mil euros em multas a oficinas de reparação automóvel em Sintra

Operação de fiscalização resultou no levantamento de 85 autos de notícia.

16:02

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou esta sexta-feira terem sido aplicadas multas, num valor superior a 250.000 euros, a oficinas de reparação automóvel em Massamá, concelho de Sintra, por infrações ambientais.



A polícia esclarece, em comunicado, que a operação de fiscalização se realizou entre as 09h30 e as 14h00 de quinta-feira, em seis locais diferentes, e resultou no levantamento de 85 autos de notícia, por contraordenação ambiental, e na apreensão de quatro viaturas, por motivos fiscais.



Das infrações registadas, "todas de natureza ambiental", destacam-se a ausência de separação e gestão de resíduos; a não realização de garantia financeira da responsabilidade ambiental obrigatória; a falta de registo de dados e de registo anual relativo aos resíduos e produtos colocados no mercado"; e a falta de fichas de dados de segurança de produtos perigosos, informou a PSP.



A operação de fiscalização contou com a colaboração da Brigada de Proteção Ambiental (BriPA), da Divisão Policial de Sintra, da Autoridade Tributária e Aduaneira (serviços tributários) e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).