Mais de 40 homens combatem novo fogo em Vila Real

Este é o segundo incêndio em dois dias no concelho de Mondim de Basto, depois de na quinta-feira um outro fogo ter mobilizado cerca de 100 homens, que chegaram a ter o apoio de dois meios aéreos - um helicóptero kamov e um outro ligeiro.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira vento com alguma intensidade.



Mais de 40 homens combatem desde a madrugada desta sexta-feira as chamas de um incêndio que deflagrou em Mondim de Basto, Vila Real, disse à Lusa fonte do Centro Operacional de Operações de Socorro (CDOS) local.Segundo a mesma fonte, os 41 homens estavam pelas 08:00 apoiados por 14 viaturas.O incêndio é numa zona florestal da localidade de Vila Chã e o vento que se faz sentir no local pode dificultar o combate às chamas.