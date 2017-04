Mais de 90 bombeiros combatem incêndio em Vila Real





O comandante distrital referiu que o fogo atingiu uma zona de mato e povoamento florestal.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto para esta quinta-feira um dia de céu limpo e em Vila Real as temperaturas deverão chegar aos 22 graus.



Para o local foram mobilizados quase cem operacionais, apoiados por 28 viaturas, e dois meios aéreos - um helicóptero kamov e um outro ligeiro.O comandante distrital referiu que o fogo atingiu uma zona de mato e povoamento florestal.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto para esta quinta-feira um dia de céu limpo e em Vila Real as temperaturas deverão chegar aos 22 graus.

O que achou desta notícia?







85% Muito insatisfeito

85% 5%

5% 5%

5%

5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







85% Muito insatisfeito

85% 5%

5% 5%

5%

5% Muito satisfeito pub

O incêndio que deflagrou esta madrugada numa zona florestal de Mondim de Basto, Vila Real, foi dado como dominado cerca das 10:30, disse à agência Lusa o comandante distrital de operações de socorro.Álvaro Ribeiro afirmou que o "grande obstáculo" no combate a este fogo foi o vento muito forte e salientou que estão a ser feitas as operações de consolidação do incêndio, no entanto, sempre com as atenções centradas em possíveis reacendimentos.O incêndio, que deflagrou cerca das 03:00, foi dado como dominado por volta das 10:30.