Mais de 950 operacionais combatem fogos em três distritos

Ocorrências importantes registam-se nos concelhos de Coimbra, Braga e Santarém.

09:37

Cerca de 950 operacionais combatem esta segunda-feira três incêndios de grande dimensão nos distritos de Coimbra, Braga e Santarém, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



De acordo com a ANPC, pelas 10h40, o incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, mobilizava 633 operacionais, apoiados por 186 meios terrestres e cinco meios aéreos, no combate a quatro frentes.



O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil em Pampilhosa da Serra foi ativado na tarde de domingo devido ao fogo, que levou ao corte de vias, nomeadamente da Estrada Nacional 344, entre Castanheira e Cepos, e das Estradas Municipais 344, 547 e 14-0.



O fogo que deflagrou às 17h56 de domingo na localidade de Codeçoso, no concelho de Celorico de Bastos, no distrito de Braga, era combatido por 52 homens, apoiados por 16 viaturas e um meio aéreo.



Estes dois fogos estão ainda incluídos nas "ocorrências importantes" (com duração superior a três horas e mais de 15 meios de proteção e socorro) da página da Proteção Civil.



Já o incêndio que deflagrou às 17h08 de domingo na localidade de Amenta, freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, encontra-se em resolução e conta com um total de 214 homens, apoiados por 70 meios terrestres.



Dispositivo de combate aos fogos reforçado com 50 equipas de bombeiros



O dispositivo de combate aos incêndios foi reforçado com meia centena de equipas dos corpos de bombeiros devido às "condições meteorológicas adversas" que se registam no país, anunciou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



As 50 equipas de combate a incêndios dos corpos de bombeiros, que entraram em funções no dia 01 de outubro, vieram reforçar os meios previstos para a fase Delta do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2017 (DECIF 2017), refere a ANPC em comunicado.



A estas equipas acrescem, ainda, os grupos de reforço dos corpos de combeiros que foram mobilizados de acordo com "as necessidades operacionais verificadas a cada momento, bem como o dispositivo das Forças Armadas que participa essencialmente em missões de rescaldo e vigilância pós rescaldo".



"Os grupos de reforço têm origem nos distritos com menos ocorrências e visam reforçar os teatros de operações mais complexos, e que, nos últimos dois dias, foram mobilizados vários destes grupos para enfrentar a situação dos incêndios rurais que deflagraram em várias regiões do país", adianta.



Para a fase Delta, que teve início a 01 de outubro, os meios previstos são 5.518 Operacionais, 1.307 Veículos, 18 Meios aéreos (três helicópteros ligeiros, oito helicópteros médios, três helicópteros pesados, dois aviões anfíbios médios e dois aviões anfíbios pesados.