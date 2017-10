Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 80 bombeiros e seis meios aéreos combatem fogo em Viseu

Incêndio em Oliveira de Frades deflagrou às 12h46 deste sábado.

14:55

Mais de oitenta operacionais apoiados por seis meios aéreos e 18 viaturas combatem este sábado um incêndio florestal em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, segundo a Proteção Civil.



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o incêndio deflagrou às 12h46 numa área de povoamento florestal, na localidade de Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades, e pelas 14h40, as chamas estavam a ser combatidas por 83 operacionais apoiados por seis meios aéreos e 18 viaturas.



A esta hora, além deste incêndio, a Proteção Civil regista um segundo fogo ativo no país, no concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, na freguesia de Raiva, Pedorido e Paraíso. Este fogo, que deflagrou às 14h21, numa zona de povoamento florestal, está a ser combatido por 16 operacionais apoiados por duas viaturas e um meio aéreo.



A página da Proteção Civil indica ainda que 11 outros fogos estão "em conclusão".



O Governo ordenou o reforço do dispositivo especial de combate a incêndios florestais até terça-feira, com mais 17 meios aéreos e aumento da mobilização de operacionais, de viaturas e de patrulhamentos pelas Forças Armadas e PSP.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que, até ao final deste mês, se verifica um "índice de risco de incêndio florestal".