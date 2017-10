Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 800 passageiros afetados devido ao mau tempo nos Açores

Foram canceladas ligações da SATA Air Açores entre as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Flores e Santa Maria.

Por Lusa | 23:00

O mau tempo que se regista nos Açores já afetou 844 passageiros da companhia aérea açoriana SATA que cancelou ligações entre várias ilhas e com o exterior do arquipélago, disse o porta-voz da transportadora.



António Portugal adiantou à agência Lusa que foram canceladas ligações da SATA Air Açores entre as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Flores e Santa Maria.



Além daqueles voos foi ainda cancelada esta noite a ligação Lisboa/Ponta Delgada/Lisboa da Azores Airlines.



Já este sábado de manhã um outro voo da Azores Airlines proveniente de Lisboa com destino ao Pico divergiu para a ilha do Faial, devido às condições meteorológicas.



Também um voo da TAP, entre Lisboa e Ponta Delgada, que deveria chegar à ilha de São Miguel, pelas 23h20 foi cancelado segundo informação disponível na página da ANA na Internet.



O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, adiantou à Lusa que no caso do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) há apenas a registar cinco ocorrências relacionadas com pequenas derrocadas e uma infiltração numa moradia, "situações rapidamente resolvidas".



Em São Miguel, grupo oriental, foram registadas até ao momento três ocorrências, nomeadamente duas pequenas inundações e a queda de uma árvore, situações também já intervencionadas.



O responsável sublinhou que a Proteção Civil irá continuar a acompanhar a situação.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se que nas próximas horas o estado do tempo, em particular no grupo oriental, ilhas de Santa Maria e de São Miguel, continue a ser condicionado pela interação da superfície frontal fria com o furacão.



Estas duas ilhas estão sob aviso vermelho para precipitação forte até às 24h00 deste sábado, passando depois a amarelo até às 06:00 de domingo. Mantêm-se, ainda, sob aviso laranja para vento (até às 06d00 de domingo) e amarelo para agitação marítima no mesmo período.



De acordo com o IPMA, prevê-se vento médio superior a 65 quilómetros horários e rajadas de vento que poderão ultrapassar os 100 quilómetros horários, em especial na ilha de Santa Maria.



O aviso laranja para vento passa a amarelo às 06h00 de domingo, continuando até às 12h00.



No grupo central, ilhas do Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge, está agora em vigor um aviso amarelo até às 24h00 de precipitação pontualmente forte.