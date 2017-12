Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 82 mil crianças receberam em seis meses pulseira "Estou aqui"

Medida ajuda localizar crianças perdidas dos pais.

Por Lusa | 19.12.17

Mais de 82 mil crianças receberam nos últimos seis meses uma pulseira do programa Estou aqui, que ajuda a localizar crianças perdidas dos pais, anunciou esta terça-feira a Polícia da Segurança Pública (PSP).



Neste período, foram registadas "três ativações com sucesso", adianta PSP em comunicado.



Segundo a polícia, Lisboa (36,8%), Porto (17,3%) e Setúbal (11%) são os distritos com maior número de pedidos, reunindo no seu conjunto cerca de 65% do total de pedidos efetuados.



"A nível etário, verifica-se uma distribuição relativamente homogénea, com maior incidência na faixa dos três aos sete anos", adianta a PSP, informando que a sexta edição do programa teve início no passado dia 01 de junho e termina a 31 de maio de 2018, sendo dirigida a crianças dos dois aos dez anos.



No que respeita ao programa Estou Aqui Adultos (EAA), a PSP refere que tem registado "um menor número de pedidos e um maior número de ativações" face à vertente das crianças.



Desde o início da fase alargada do Estou Aqui Adultos, no passado dia 20 de março, foram pedidas perto de 4.250 pulseiras e registaram-se, até ao momento, 17 pedidos de ativação.



Num primeiro balanço, verifica-se que há mais mulheres a utilizar este programa (cerca de 59%) do que homens (41%), sendo as faixas etárias mais representadas dos 80 aos 89 anos (35%) e dos 70 aos 79 anos (26%).



O Programa Estou Aqui Adultos "foi pensado para garantir a segurança de todos os utilizadores na via pública e para promover o reencontro célere com o familiar ou conhecido previamente indicado".



É especialmente dirigido a pessoas que, em razão da idade ou de doença, possam ter momentos de desorientação e ficar incapacitadas de dizer quem são e de indicar quem são os seus contactos de emergência.



Para obter uma pulseira Estou Aqui Adultos, é necessário fazer a pré-inscrição na página https://estouaquiadultos.mai.gov.pt/Pages/Home.htm e levantar a pulseira na esquadra selecionada.



As pulseiras para as crianças podem ser pedidas em https://estouaqui.mai.gov.pt/, ficando disponíveis em poucos dias na esquadra da PSP escolhida.



As pulseiras são pessoais, intransmissíveis e gratuitas e podem ser ativadas em outros países da União Europeia.



O programa resulta de uma parceria da Polícia de Segurança Pública com a Fundação PT e a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.



O EAA conta ainda com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Alzheimer Portugal, Fundação Liga e FENACERCI.