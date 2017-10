Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de cinco mil correm contra o cancro da mama

Iniciativa da Associação Oncológica do Algarve com marcha/corrida de 8 quilómetros.

Por Ana Palma | 08:48

Mais de cinco mil pessoas participaram, ontem de manhã, na zona ribeirinha de Portimão, na Mamamaratona, uma iniciativa da Associação Oncológica do Algarve (AOA) destinada a apoiar a luta contra o cancro, em especial o da mama. "É muito importante alertar para esta problemática, bem como para a necessidade de um estilo de vida saudável", disse ao CM Lénia Maria, da AOA, que se mostrou "muito satisfeita" com o número de pessoas que mais uma vez aderiram ao evento , que já se realiza há 16 anos.



"Há anos que participo na Mamamaratona. Tenho uma irmã que já teve a doença e acho muito importante fazer tudo o que é possível para ajudar a prevenir o cancro da mama", disse ao CM Isabel Maria, de 56 anos. Já Carlos Batista, de 34, participou "não só pela causa mas pelo gosto de fazer desporto".



O evento teve o Apoio da Associação de Atletismo do Algarve e integrou uma marcha/corrida de 8 km, bem como duas provas oficiais: a Mini Mamamaratona (10 km) e a Meia Mamamaratona (21 km).



Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, que também apoia a iniciativa, destaca que "a Mamamaratona é o maior evento solidário a sul do Tejo". E, diz, "se as cinco mil pessoas que aqui estiveram passarem a mensagem a outras tantas, fazemos uma ampla sensibilização para a problemática do cancro da mama".



O evento visa ainda angariar fundos para as obras da AOA, em particular para o projeto 'Casa Flor das Dunas' - uma residência que se destina aos doentes oncológicos em tratamento na Unidade de Radioterapia do Algarve.