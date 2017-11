Mais de sete toneladas de peixe apreendidas no porto de Sesimbra

A maioria do pescado teria como destino a Figueira da Foz.

Mas de sete toneladas de peixe foram apreendidas no Porto de Sesimbra, anunciou este sábado a Autoridade Marítima Nacional. A operação, desenvolvida pela Polícia Marítima de Setúbal na sexta-feira, ocorreu em duas fases dentro do porto de Sesimbra.Uma primeira apreensão ocorreu durante a fiscalização a uma embarcação acabada de atracar naquele porto, com excesso de biqueirão, ultrapassando em mais de uma tonelada e meia o limite máximo permitido por lei, que é de cerca de 3.500 quilos (165 cabazes), de acordo com a informação divulgada.Posteriormente, foi verificado um camião de uma empresa de congelados que se encontrava a carregar pescado naquele porto."Os elementos que operavam o camião reportaram aos agentes que transportavam 5.340 quilos de biqueirão e apresentaram documentação obtida na lota que atestava esse valor", afirma a Autoridade, em comunicado, acrescentando que estavam carregados 10.980 quilos de biqueirão.O pescado apreendido foi vendido na lota de Sesimbra, tendo revertido para o Estado mais de 11.000 euros.A maioria do pescado teria como destino a Figueira da Foz, onde um comprador estrangeiro o receberia e faria sair do país.