Mais de uma dezena de agrupamentos e escolas continuam sem aulas devido aos incêndios

Por Lusa | 14:53

Mais de uma dezena de agrupamentos e escolas continuam sem aulas, no Norte e Centro do país, devido aos incêndios florestais que deflagraram no fim de semana, de acordo com a informação divulgada esta terça-feira pelo Governo.



O Ministério da Educação informou, através do Portal do Governo, que estes estabelecimentos continuam sem atividade letiva por inviabilidade de funcionamento ou por estarem a servir de centros de acolhimento às populações afetadas pelos fogos.



A informação está também disponível na página eletrónica da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.



No Norte, os estabelecimentos que permanecem sem aulas são o agrupamento de Escolas de Castelo da Paiva e o agrupamento de Escolas de Couto Mineiro do Pejão, Castelo de Paiva, enquanto a região Centro tem duas escolas e nove agrupamentos sem aulas.



Na lista dos agrupamentos contabilizam-se o de Escolas de Mortágua, o de Oliveira de Frades, o de Oliveira do Hospital, o de Penacova, o de Santa Cruz da Trapa, o São Pedro do Sul, o de Vagos, o da Vouzela e o de Vouzela e Campia. As escolas são a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos e Escola Básica e Secundária Escalada, Pampilhosa da Serra.