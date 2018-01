Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de uma tonelada e meia de haxixe apreendida em barco de pesca no Algarve

Operação deteve dois homens em Vila Real de Santo António.

15:07

As autoridades portuguesas apreenderam na madrugada de sexta-feira mais de uma tonelada e meia de haxixe a bordo de um barco de pesca, em Vila Real de Santo António, e detiveram dois homens, informou a Polícia Judiciária (PJ).



Em comunicado, a PJ adiantou que a operação, que levou à apreensão de 1.600 quilos de haxixe, acondicionados em 56 fardos, decorreu a sul da localidade de Manta Rota, em colaboração com a Força Aérea Portuguesa, a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR e a Polícia Marítima.



Durante a operação foram detidos dois homens, de 53 anos de idade e de 22 anos, estando a embarcação de pesca atracada no cais de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro (região do Algarve).



Os detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para a aplicação de medidas de coação.



A diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) remeteu para sexta-feira à tarde mais esclarecimentos acerca da operação.