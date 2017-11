Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais duas mulheres mortas por maridos

Nenhuma tinha apresentado queixa às autoridades.

Por Liliana Rodrigues, Nelson Rodrigues e Tânia Laranjo | 01:41

Duas mulheres foram estranguladas pelos companheiros, no Porto e em Amarante.



Os corpos só foram descobertos dias depois e num dos casos o assassino pendurou o cadáver em ferros, para simular que tinha sido a mulher a pôr termo à vida. Depois, enforcou-se num monte. Outro ponto em comum: nas duas situações, não tinha sido feita qualquer queixa às autoridades por violência doméstica, embora houvesse ameaças de morte. No caso do Porto, o suspeito foi preso e ontem foi ouvido em tribunal. Ficou em prisão preventiva.



Ana Estreito, de 40 anos, foi a primeira vítima. Vivia aterrorizada, com medo do ex-marido, apesar de estarem separados há dois anos. Ciumento compulsivo, o homem foi tirar satisfações à ex-mulher, a 30 de outubro: "Estás a ser-me infiel?", perguntou o assassino, que perdeu a cabeça quando Ana lhe respondeu que nada tinha a ver com a sua vida. Agrediu-a e, com uma peça de roupa, tapou-lhe a boca e estrangulou-a. Abandonou o corpo no apartamento, na rua Álvares Cabral , e só uma semana depois, na segunda-feira, é que os vizinhos da vítima chamaram a policia devido ao cheiro nauseabundo no prédio.



O suspeito, preso pela PJ do Porto, assumiu o crime e tentou justificar-se com o facto de nunca ter aceite a separação. "Ela dizia que ele a perseguia, que lhe fazia esperas no trabalho para ver com quem ela saía e para onde ia. Ela vivia aterrorizada e dizia que tinha muito medo dele", contou ao CM a amiga Conceição Rodrigues, que confirmou que foi um ‘crime anunciado’.



Homicida foi buscar mulher e filho ao aeroporto antes do crime

António Sousa e a mulher, Ilda Coelho, residentes em Telões, Amarante, estiveram emigrados na Suíça durante cerca de 15 anos, com o filho mais velho. Regressaram a Portugal em 2015 mas, devido aos maus-tratos de que era diariamente alvo, a vítima decidiu fugir para a Suíça, onde vivia atualmente com o filho. Na sexta-feira, o homicida contou a um vizinho que os ia buscar ao aeroporto, já que viriam de férias, até dia 27. "No domingo houve uma discussão muito violenta entre ele e a mulher", contou Manuel Oliveira. O crime ocorreu um dia depois.



Juiz manda homicida para prisão preventiva

O eletricista, de 57 anos, foi esta sexta-feira presente a um juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e ficou em prisão preventiva. Conceição Rodrigues, amiga de Ana Estreito, garante que já tinha aconselhado a vítima a apresentar queixa às autoridades.



"Eu sempre lhe disse para ela não ter medo. Que as mulheres têm de ser fortes e não ter medo dos maridos. Cheguei a pedir-lhe para apresentar queixa e a explicar-lhe que a polícia serve para nos proteger", contou.



Conceição diz que chegou a ver o arguido junto ao trabalho da vítima. "Vi-o várias vezes na esquina a olhar para a porta da pastelaria. Eu ainda lhe disse: ‘Ana, eu sou tua amiga, olha que este homem ainda te vai fazer mal.’ E fez. Matou-a. Ela não merecia este triste fim porque todos gostavam muito dela", disse ao CM.