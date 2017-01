Mais mortos na estrada no início do ano

Segundo os números provisórios da ANSR, morreram 447 pessoas nas estradas nacionais nesta época do ano passado.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A primeira semana de 2017 (1 a 7 de janeiro) terminou com 11 mortos na sequência de acidentes de viação nas estradas nacionais, mais três do que em igual período do ano passado.Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), durante o mesmo período registaram-se igualmente mais feridos (33) do que em igual período do ano passado, quando 22 pessoas ficaram feridas.A descer está o número de acidentes. Assim, entre 1 e 7 de janeiro de 2017, ocorreram 2292 desastres, contra os 2668 de 2016.