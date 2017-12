Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais um neto do bispo da IURD adotado em Portugal

Filipe foi adotado pela filha mais velha de Edir Macedo e levado para Londres.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 20.12.17

Cristiane Cardoso, filha mais velha do bispo Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), também adotou uma criança em Portugal. Filipe foi levado para Londres, Inglaterra, onde cresceu.



Filipe Moreira e o irmão Pedro Moreira foram entregues no lar da IURD, na avenida Gago Coutinho, em Lisboa, pela própria avó, segundo a TVI. A mãe biológica da criança diz ter sofrido maus-tratos por parte do marido, toxicodependente, e por esse motivo foi obrigada a deixar as duas crianças com a sua mãe.



Cristiane e o marido, o bispo Renato Cardoso, casaram-se aos 17 anos e durante os sete anos seguintes dedicaram-se à igreja, sem pensarem em ter filhos. Em 1997, a filha de Edir Macedo terá mudado de ideias e tal como a irmã, Viviane Freitas, escolheu o filho adotivo por fotografia.



Filipe, que agora usa o sobrenome Cardoso, foi levado para o estrangeiro em tempo recorde. A mãe biológica do jovem garante que nunca assinou nenhum documento a abdicar dos filhos, mas a IURD assegura que todo o processo de adoção foi feito de forma legal.



Filipe junta-se assim a Vera, a Luís e a Fábio - este último morreu há dois anos, vítima de uma overdose - adotados por familiares de Edir Macedo ou por outros bispos da IURD. Tal como Fábio, Filipe também assumiu o vício das drogas numa entrevista ao avô, de onde ressalta a mesma ideia: foi Deus quem o salvou do pecado.



Ao contrário dos irmãos Vera, Luís e Fábio, que foram formalmente adotados por Alice Andrade, Filipe foi mesmo adotado por Cristiane Cardoso. O jovem Filipe tem hoje 24 anos.



IURD nega adoção ilegal de crianças

A IURD nega "qualquer vício formal ou ilegalidade" nas adoções.



"Foi estabelecido um direito de visitas aos pais biológicos e estes nunca o exerceram e todas as viagens para os EUA sempre foram autorizadas pelo tribunal", diz a IURD, em comunicado.



CM descobre gémeas adotadas

O CM descobriu Daniela e Catarina, as duas gémeas que, há 20 anos, desapareceram de um lar em Lisboa. As irmãs foram adotadas por uma advogada da IURD e cresceram em Avintes, Vila Nova de Gaia.



A família biológica quer conhecer as duas jovens.