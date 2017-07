Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Makako’ condenado a 8 anos e quatro meses de prisão

Coletivo considerou que não existia rede de tráfico.

Por João Mira Godinho | 08:11

Nélson Lopes, conhecido como ‘Makako’ e acusado de liderar uma rede de tráfico de drogas pesadas, em Olhão, foi ontem condenado a 8 anos e quatro meses de prisão. Luís Carvalho, outro dos arguidos, apanhou 6 anos de pena.



Os restantes sete arguidos, incluindo o que foi detido, com ‘Makako’, numa operação montada pela PSP à entrada de Olhão, há um ano, ficaram com penas suspensas, por tráfico, com o coletivo do Tribunal de Faro a não considerar que tivesse ficado provada a existência de uma rede organizada.



"O que percebemos, até por testemunhas, é que aquele bairro é um supermercado de droga", disse o juiz presidente, na leitura do acórdão, referindo-se ao Bairro do Fundo de Fomento da Habitação, em Olhão, onde os arguidos vivem.



"Não havia um polvo em que a cabeça fosse Nélson e os restantes os tentáculos", acrescentou.



Ainda assim, ‘Makako’, já com cadastro, foi condenado pelos crimes de tráfico de droga, resistência e coação sobre funcionário (por investir de carro contra os agentes da PSP, na tentativa de escapar à operação) e posse de arma proibida. Luís, por vários crimes de tráfico.