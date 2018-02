Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Makako' volta a tribunal por condução perigosa ao fugir à polícia

Responde por escapar às autoridades à saída da Semana Académica de Faro.

Por Tiago Griff | 08:35

Atualmente a cumprir uma pena de oito anos e quatro meses de prisão por tráfico de droga, entre outros crimes, Nélson Lopes, conhecido por 'Makako', regressou esta quinta-feira a tribunal para ser julgado por condução perigosa, durante uma fuga à polícia, em Faro.



A situação remonta a 1 de maio de 2016 e aconteceu à porta do recinto da Semana Académica de Faro, onde 'Makako' tinha estado com um grupo de amigos. Pelas 06h30, agentes da PSP no local identificaram-no e, por estar referenciado em casos de tráfico de droga e posse de arma, foi-lhe feita uma revista em que nada de ilegal foi encontrado.



Disse aos polícias que iria regressar a Olhão, onde reside, de comboio, mas pouco depois os agentes viram-no a conduzir um BMW.



Deram-lhe ordem para parar, para poderem revistar o automóvel, mas o condutor encetou a fuga a alta velocidade. Subiu um passeio para evitar a barreira policial entretanto montada na avenida Cidade Hayward, junto à Semana Académica e, segundo os polícias, por pouco não atropelou estudantes que por lá passavam.



As autoridades perderam-lhe o rasto quando o perseguiam em direção a Olhão.



PORMENORES

Condução perigosa

'Makako' está a ser julgado por condução perigosa, acusado de, na fuga à polícia, ignorar um sinal de Stop, viragens obrigatórias à direita e traços contínuos. Uma carrinha do Corpo de Intervenção da PSP foi atravessada na estrada para tentar parar a viatura, sem sucesso.



Abalroou barreira da PSP

Está atualmente a cumprir pena de prisão em Monsanto, depois de, em julho de 2016, ter abalroado uma barreira policial na A22, enquanto transportava droga de Espanha, tendo sido parado a tiro pelas autoridades.