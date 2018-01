Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mala abandonada gera pânico no centro de Coimbra

Foi criado um perímetro de segurança junto ao Jardim da Manga.

16:01

Uma mala abandonada gerou o pânico pânico no Jardim da Manga, pleno centro da cidade de Coimbra.



O alerta foi dado às 14h00 e foi criado um perímetro de segurança. Foi ainda ativada uma equipa especialista em inativação de explosivos da PSP.



A mala abandonada junto ao Jardim da Manga, próximo da Igreja de Santa Cruz, que tem estatuto de Panteão Nacional por nela estarem sepultados os dois primeiros reis de Portugal – D. Afonso Henriques e D. Sancho I – e do edifício da Câmara de Coimbra, levou a PSP a evacuar edifícios da zona e a montar um perímetro de segurança.



As autoridades retiraram o perímetro de segurança por volta das 17h00 depois de verificarem que a mala estava vazia.