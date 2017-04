Mala suspeita obrigou ao corte de trânsito em Braga

Depois de constado o "falso alarme", o trânsito foi reaberto, cerca das 17h30.



A rotunda em questão, que dá acesso a uma zona industrial, está integrada na EN-14, uma via "muito movimentada", pelo que o incidente provocou "significativos constrangimentos" no trânsito.



"Uma equipa de minas e armadilhas foi ao local para fazer a despistagem da mala e cortou-se o trânsito na zona, cumprindo-se o protocolo de segurança definido para estes casos", disse a mesma fonte.Depois de constado o "falso alarme", o trânsito foi reaberto, cerca das 17h30.A rotunda em questão, que dá acesso a uma zona industrial, está integrada na EN-14, uma via "muito movimentada", pelo que o incidente provocou "significativos constrangimentos" no trânsito.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma "mala suspeita" abandonada numa rotunda em Celeirós, Braga, obrigou esta quinta-feira ao corte do trânsito na zona durante cerca de duas horas, mas foi "falso alarme", informou fonte da GNR.Segundo a fonte, a mala teria sido deixada, na quarta-feira, num contentor do lixo, por estar "em mau estado", mas alguém, suspostamente "por brincadeira", tê-la-á colocado hoje no meio de uma rotunda.O alerta foi dado cerca das 15h00.