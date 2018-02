Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Maëlys vai assombrar-te todos os dias", diz mãe ao assassino

Jennifer Cleyet Marrel expressou o seu ódio ao homem que matou a filha.

10:11

Cinco meses e meio depois da morte da filha, a mãe de Maëlys utilizou as redes sociais para demonstrar a sua mágoa e raiva pelo assassino da menina luso-descendente, Nordahl Lelandais, que confessou o crime esta quarta-feira.



"Foi preciso cinco meses e meio para que este monstro finalmente falasse. Para ti, assassino da minha filha: a Maëlys vai assombrar-te todos os dias e todas as noites na prisão até que ardas no inferno", escreveu Jennifer Cleyet Marrel na sua página de Facebook.



A mãe de Maëlys deixa ainda palavras de amor à filha perdida. "Estou tão orgulhosa de ti meu pintainho, és tão linda, tão sorridente. Tu és a minha maravilha, o meu raio de sol que vai estar para sempre no meu coração", escreve Jennifer, numa publicação acompanhada por fotografias da família.



"Este monstro já não vai magoar ninguém agora...Que seja feita justiça e que nunca mais nenhuma criança sofra de tal ato", pode ler-se. No final, uma mensagem arrebatadora: "Quatro corações. Unidos para a vida sempre."



Jean-Yves Coquillat, procurador francês, anunciou, na tarde de quarta-feira, terem sido descobertos os restos mortais de Maëlys Araújo.



O procurador acrescenta que Nordahl Lelandais, de 34 anos, confessou ter cometido o crime, mas diz que a morte terá sido "acidental".



Maëlys desapareceu em Pont-de-Beauvoisin, em França, a 27 de agosto do ano passado. Estava com a família numa festa de casamento na altura do desaparecimento.