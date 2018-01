Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manifestação contra encerramento dos CTT

Quarenta pessoas juntaram-se contra o fecho da loja dos Correios da Galiza, no Porto.

Por Aureliana Gomes | 09:19

O anúncio do encerramento de 22 lojas dos CTT, tornado público a 2 de janeiro, deixou os utentes descontentes. No Porto, ontem, cerca de 40 pessoas concentraram-se na praça da Galiza - um dos postos que vai fechar -, em protesto contra o fim de um serviço que consideram fundamental.



Com cartazes onde se podia ler "Correios sim, encerramento não" ou "Os correios são do povo", os manifestantes, sobretudo idosos, falavam em falta de responsabilidade por parte da administração. "Acho mal o encerramento. As reformas são pequenas e ainda vamos ter de pagar transportes para irmos a outra loja", lembrou Maria de Lurdes Fernandes, moradora naquela zona da cidade.



O protesto foi promovido pelo PCP/Porto, que considera este "um serviço imprescindível para a população". "É inadmissível encerrar estações dos CTT, nomeadamente esta, utilizada sobretudo por populações idosas", disse Ilda Figueiredo, vereadora da CDU na Câmara do Porto.



A responsável revelou que vai apresentar, hoje, na reunião do Executivo municipal, uma proposta de protesto contra o encerramento de mais dois postos na cidade. "Nos últimos anos, já fecharam mais de 10 lojas. Por isso, pretendemos que o Executivo tome uma posição imediata", afirmou.



Presente na manifestação esteve também a deputada comunista Diana Ferreira, que revelou que o PCP já apresentou um requerimento para ouvir no Parlamento o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques.



"Só o regresso do controlo público aos CTT pode garantir que uma empresa pública esteja ao serviço das populações", disse.