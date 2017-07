Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manobra com trator fatal para agricultor

Vítima teve de ser desencarcerada.

Por M.F. | 08:27

O despiste de um trator foi fatal para o agricultor que o manobrava. O acidente ocorreu esta quinta-feira por volta do meio-dia em Aldeia Fundeira, na freguesia do Carvalhal, na Sertã.



O homem com cerca de 70 anos ficou por baixo da alfaia agrícola. As equipas de socorro usaram material de desencarceramento para o retirar.



Em manobras de reanimação, a vítima foi transportada para o centro de saúde da Sertã, onde viria a falecer. No local estiveram 15 Bombeiros da Sertã.