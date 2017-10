Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mansão de Sócrates em Paris arrendada por mil euros a noite

Amigo cumpriu exigência do antigo primeiro-ministro três anos depois. Detenções da Operação Marquês adiaram o plano de 2014.

Por Nuno de Sousa Moreira | 01:30

Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates, já está a a arrendar o luxuoso apartamento em Paris, cujo real proprietário a acusação da Operação Marquês diz ser o antigo primeiro-ministro.



A mansão está disponível desde o início de setembro e não é arrendada por menos de mil euros por noite. Um mês completo pode mesmo chegar aos 30 mil euros, já com taxas de serviço e limpeza.



O valor fica muito acima do preço de mercado mesmo para um imóvel do género no bairro 16, um dos mais aclamados e caros de Paris. Mas o elevado custo não tem afastado os clientes e fazer a reserva não é tarefa fácil. A procura é elevada e a estada mínima é de duas noites.



O CM sabe que a casa com vista para a torre Eiffel esteve ocupada durante praticamente todo o mês de setembro deste ano e o mesmo aconteceu durante as primeiras semanas de outubro.



Os clientes têm sido sobretudo empresários e famílias abastadas de vários países europeus. Uma equipa de estilistas de uma conceituada marca de moda dinamarquesa ocupou a casa de Sócrates nas últimas semanas.



Segundo apurou o CM, foi Carlos Santos Silva, numa recente deslocação à capital francesa, que tratou de todos os detalhes para o arrendamento. "Vender ou arrendar o apartamento" tinha sido, aliás, a ordem dada por Sócrates ao seu alegado testa de ferro em janeiro de 2014. Só assim poderia evitar que os jornalistas ou a Justiça descobrissem o imóvel, segundo revela a acusação do Ministério Público. Mas o elevado preço de venda, de 4,5 milhões de euros, afastou os clientes e a detenção de Sócrates, em novembro do mesmo ano, impediu a concretização do plano. Só agora Santos Silva conseguiu cumprir a ordem de Sócrates.



O imóvel fica situado na avenue du Président Wilson, a menos de um quilómetro da praça do Trocadéro. Tem 240 metros quadrados, conta com duas salas de estar e uma de jantar, três quartos com cama de casal, duas casas de banho e uma cozinha de luxo totalmente equipada. O apartamento foi remodelado e decorado pelo mais conceituado arquiteto de interiores de Paris, Benny Benlolo.



Santos Silva terá pagado cerca de 500 mil euros pelas obras, depois de ali ter vivido durante 11 meses, entre setembro de 2012 e julho de 2013. A habitação de luxo foi comprada por 2,8 milhões de euros em agosto de 2012 e dois anos depois foi posta à venda por 4,5 milhões de euros. Sem encontrar um comprador, Sócrates optou pela solução mais viável: arrendar o imóvel para o rentabilizar.



CM mostrou casa em novembro de 2014

O CM revelou em novembro de 2014, depois da detenção do antigo primeiro-ministro, as primeiras imagens do apartamento comprado por Carlos Santos Silva em Paris.



Na altura, uma testemunha revelou ao CM que, apesar de a casa pertencer ao empresário, Sócrates "portava-se como o real proprietário do imóvel". O apartamento situa-se numa das zonas mais nobres da capital francesa.



Estado português fica com receita gerada pela renda

A alegada casa de Sócrates em Paris foi arrestada pelo Ministério Público no início deste mês, em conjunto com outros imóveis que a Justiça portuguesa acredita serem de José Sócrates.



Contactados pelo CM, vários juristas garantem que todas as rendas provenientes da mansão de luxo terão de ser entregues ao Estado português a partir do momento em que o proprietário do imóvel foi notificado do arresto.



Mesmo assim, o atual arrendamento levanta várias dúvidas quanto à sua legalidade. Fonte judicial confirmou ao CM que o arrendamento da casa de Paris será ilegal, caso o amigo de José Sócrates não o comunique ao Ministério Público ou se ignorar a notificação da Justiça portuguesa. Ou seja, o arrendamento será ilegal se Santos Silva mantiver a casa arrendada à revelia das autoridades, fazendo a coleta das rendas provenientes da casa de Paris.



Esta situação poderá ter sido contornada, caso Carlos Santos Silva tenha alterado a propriedade do apartamento de luxo antes do arresto ter sido feito. Assim, o valor das rendas não reverterá a favor do Estado português e o arrendamento da casa em Paris já não será considerado ilegal.



PORMENORES

Mansão comprada em 2012

A casa foi comprada em agosto de 2012 por 2,8 milhões de euros. A escritura foi assinada por Carlos Santos Silva, mas a investigação da Operação Marquês acredita que o real proprietário do imóvel é José Sócrates. O dinheiro usado na compra terá sido acumulado pelo ex-governante na conta do amigo na Suíça.



Mudança de planos

Sócrates tinha planos para viver na casa Paris. O revés deu- –se quando o CM noticiou, em 2014, a compra de casas da mãe de Sócrates por Santos Silva. O ex-governante temeu que a casa fosse descoberta e mandou "vendê-la ou arrendá-la".