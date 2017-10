Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mantorras diz estar “de consciência tranquila”

Mantorras nega ter dado bofetadas e socos à mulher na passada sexta-feira. “Não sou nem nunca fui um homem violento”.

01:30

Mantorras assume uma discussão com a mulher, Maria Júlia, na sexta-feira, dia 20, e até admite ter havido empurrões, mas nega bofetadas e socos - como está escrito na queixa por violência doméstica que foi apresentada pela mulher na PSP.



"Houve uma briga por causa do dinheiro do meu filho, que desapareceu de casa, e, após uma discussão familiar, ela [a mulher] agarrou-me e tive de a afastar. Foi aí que me mordeu a mão, eu empurrei-a e ela caiu em cima da cama", contou ao CM o ex-jogador do Benfica, na sua casa na Marisol, na Charneca de Caparica, em Almada.



Ontem, quando o CM entrevistava Mantorras, voltou a haver novo confronto entre a antiga estrela do Benfica e a companheira. Maria Júlia tocou à porta de casa do ex-atleta e ambos protagonizaram uma violenta discussão em frente à equipa de reportagem.



Mantorras, recorde-se, está a ser acusado de ter dado bofetadas e socos na mulher ao ponto de a deixar inconsciente. "Isso não aconteceu. Aliás, ela saiu de casa e conduziu o Porsche, pelos vistos até ao hospital. Estou de consciência tranquila. Não sou nem nunca fui um homem violento", defende-se.



Mantorras está casado com Maria Júlia há 18 anos. O ex-atleta diz que está separado desde 2013. "Ela vive na minha casa mas já não estamos juntos e a amante mais nova de que ela fala é a minha namorada."



Maria Júlia acusa o marido de ter tido várias amantes

Maria Júlia contou aos agentes da PSP que Pedro Mantorras tem várias amantes em Angola. Especifica que uma tem uma filha de dois anos e outra está grávida.



Mantorras garante que apenas tem uma namorada com quem já está há alguns anos e que, como já não está com a mulher desde 2013, não a considera sua amante.



Discussões em casa são frequentes

As discussões entre Pedro Mantorras e Maria Júlia são frequentes. Ainda ontem a mulher entrou em casa e discutiu com o ex-jogador. Insultaram-se mutuamente.



Ex-jogador questiona ausência de marcas

Mantorras questiona o facto de Maria Júlia não ter marcas da violência no rosto. "Ela não desmaiou e não pode ter marcas simplesmente porque não a agredi", explicou.



"Isto faz mal aos meus filhos, que estão a sofrer demais"

Pedro Mantorras garante que os filhos estão a sofrer. "Isto faz mal aos meus filhos que estão a sofrer demais. A minha filha até chora", disse ao Correio da Manhã. "Ontem [terça-feira] tive uma conversa com a Júlia e expliquei-lhe que não podemos continuar a partilhar o mesmo tecto. Logicamente que não lhe vai faltar nada, vou dar-lhe uma pensão de alimentos como ela tem direito", garantiu Mantorras.



Os filhos do ex-jogador do Benfica estão a estudar e têm assistido a algumas discussões, mas parecem estar do lado do pai. "Estão do meu lado, como sempre estiveram."



Maria Júlia reitera que a filha assistiu a tudo. "Ela estava lá, viu tudo o que se passou, mas foi o meu irmão que me levou ao hospital. Esteve comigo até ir até à esquadra da PSP. Agora conto com o apoio dos meus amigos, que têm estado a meu lado", disse Maria Júlia.



Pedro Mantorras vive entre Angola e Portugal. Ontem, pediu para reforçar o alarme em casa uma vez que quando regressar àquele país africano os filhos vão ficar cá. "Até tenho medo do que lhes possa acontecer. Se a Júlia ficar cá saio de casa com os meus filhos, porque eles querem ficar comigo e é isso que vai acontecer".



CM teve acesso à queixa de violência doméstica contra Pedro Mantorras

Na queixa feita por Maria Júlia é descrito que "as agressões são bofetadas e socos" e que "sempre foi coagida psicologicamente devido também ao suspeito a humilhar e ter outras amantes". Na queixa é referido ainda que Mantorras e a irmã, que tinham chegado de Angola, "começaram a acusá-la de ter furtado dinheiro ao filho (apenas do ex-jogador), facto que a mulher negou".



Maria Júlia diz que no sábado, quando regressou a casa, foi ameaçada. "[Mantorras] Referiu para os filhos o seguinte: ‘Agora que ela chamou a polícia é que eu vou matá-la com um ferro." Maria Júlia diz que era constantemente ameaçada. "A mim nunca me irá acontecer nada, podes ir apresentar queixa, quando a polícia me chamar já não estarei cá, estarei em Angola. Sou o Mantorras, a mim não me acontece nada." Júlia especifica ainda que, nos últimos anos, foi várias vezes insultada por Mantorras.



"Vou- -te deixar. Tu agora estás gorda, já arranjei outra melhor. Aqui, o nosso casamento não vale nada. Sua filha da p... Vai para o c... Vai para a p... que te pariu. Chama a polícia, que depois de eles saírem vou-te bater mais." Perante isto, a polícia fez-lhe uma avaliação de risco, tendo como resultado Risco Médio.



No auto é referido que Júlia especificou que nunca trabalhou por viverem bem com os rendimentos de Pedro Mantorras. Os filhos continuam a viver com o ex-jogador.