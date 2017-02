Maquilhagem usada para ‘tratar’ o cancro

O que achou desta notícia?







Não faz parte do guia de tratamento da doença oncológica, mas até podia. O objetivo não é "curar o cancro", mas "aumentar a autoestima" para se "olhar de frente" uma doença que, só o nome, assusta. E foi por estas razões que o hospital de Braga decidiu oferecer às doentes com cancro uma sessão de automaquilhagem. A primeira edição teve "casa cheia".Ana Antunes, enfermeira de 34 anos, sofreu de cancro na mama. Aceitou ser a primeira ‘cobaia’ da sessão de automaquilhagem desenvolvida por uma perfumaria de Braga. Sentou-se na cadeira, debaixo dos holofotes, e sob o olhar atento de outras 20 mulheres, todas doentes, deixou que as duas profissionais lhe aplicassem cremes, bases e pós coloridos, garantindo que o resultado seria "uma maquilhagem ligeira para usar no dia a dia". Quando se viu ao espelho, Ana esboçou um sorriso: "Nem pareço eu, ou melhor, pareço eu sem doença", disse, entusiasmada. "A maquilhagem permite esconder as marcas da doença e trazer alguma normalidade a um dia a dia que não é assim tão normal, faz com que não olhem para nós como doentes mas como pessoas", explicou. Depois de Ana, várias mulheres aceitaram o desafio.Benedita Aguiar, psicóloga clínica e responsável do Centro de Formação que promoveu a sessão, diz que a maquilhagem não é uma questão fútil. "Não é uma mera questão de imagem, é uma questão de saúde porque a saúde não é só bem-estar físico, algo que estas mulheres nem sempre têm, mas é também bem-estar psicológico que aumenta em todas quando se sentem bonitas."