Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máquina de tabaco ficou na ria

Polícia Marítima recuperou equipamento furtado na Armona.

Por Ana Palma | 09:12

Uma máquina de tabaco que tinha sido furtada do restaurante Armona 4, na ilha da Armona, na quadra natalícia, foi ontem retirada do fundo do mar por uma equipa de três mergulhadores forenses da Polícia Marítima.



Segundo o CM apurou junto do comandante Nunes Ferreira, da Capitania do Porto de Olhão, que coordenou as operações, o equipamento, que estava "muito danificado, foi detetado na quarta-feira, entre três a cinco metros de profundidade, na zona do cais da Armona".



A Polícia Marítima foi ao local e confirmou a presença da máquina, tendo ontem de manhã decorrido a operação com vista à sua recuperação.



"A máquina foi analisada ainda dentro de água e depois no exterior, para recolha de indícios", revelou ainda Nunes Ferreira.