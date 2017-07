Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mar mata sete em meio ano

Maioria das ocorrências graves estão ligadas à pesca.

Por Manuel Jorge Bento | 10:59

Sete pessoas morreram e 39 ficaram feridas em 119 acidentes ou incidentes no mar, nos primeiros seis meses deste ano. De acordo com os dados revelados pelo Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos, duas vítimas perderam a vida numa explosão num navio de comércio, uma morreu ao cair no porão, outra atingida por um cabo, duas resultantes de doença súbita e outra num barco que afundou.



Das ocorrências registadas, 18 foram identificadas como muito graves, sendo que 11 destes casos estão relacionados com a pesca. Houve ainda, no primeiro semestre, 42 acidentes graves - que causaram ferimentos graves em ocupantes ou danos de grande relevo nas embarcações afetadas. Cinco dos acidentes com pessoas estão ligados a operações de estiva.



Entre as 119 ocorrências, apenas sete deram início a investigações - três a acidentes muito graves (uma em conjunto com França), e quatro a casos graves. Foi lançada apenas uma recomendação de segurança.



O gabinete é a única entidade com competência de investigação de acidentes em águas territoriais portuguesas, a menos de 12 milhas náuticas da costa.



Cada vez mais ocorrências

O número de ocorrências investigadas tem vindo a subir nos últimos anos. Nos primeiros seis meses de 2015, o Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos tratou de 110 casos e no mesmo período do ano passado analisou 117 incidentes.



Perda de 18 embarcações

O relatório divulgado recentemente indica a perda de 18 embarcações, das quais seis de pesca e três de recreio, por alagamento. Houve ainda 5 casos de soçobramento (naufrágio), dois de embate com objeto fixo, uma colisão e um afundamento.