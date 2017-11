Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo considera prudente decisão de prolongar período crítico de incêndios

Chefe de Estado referiu que Portugal tem tido condições meteorológicas diferentes das habituais.

Por Lusa | 19:01

O Presidente da República considerou esta sexta-feira prudente a decisão do Governo de prolongar até 23 de novembro o período crítico de incêndios durante o qual é proibido fazer fogueiras, queimadas e lançar foguetes.



"Eu penso que tudo o que o Governo decidiu nessa matéria, tendo em atenção as temperaturas elevadas, numa situação patológica para esta época, mas que é aquela que vivemos, parece prudente", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída de uma cerimónia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Almada.



O chefe de Estado referiu que Portugal tem tido condições meteorológicas diferentes das habituais, que ninguém imaginaria estas temperaturas no final de novembro, e reiterou: "Acho que é prudente esse tipo de decisão do Governo".



O Presidente da República foi também questionado sobre a morte de uma pessoa, esta sexta-feira, na sequência de um incêndio florestal que deflagrou no concelho de Mangualde ao início da tarde, e apresentou as suas condolências aos familiares, mas não se quis pronunciar sobre um caso isolado, sem dispor de mais dados.



O Governo decidiu esta sexta-feira, através de um despacho do secretário de Estado das Florestas, prolongar novamente, até 23 de novembro, o período crítico de incêndios, "após nova avaliação das condições meteorológicas" e tendo em conta "a provável ausência de precipitação significativa".



O despacho publicado em Diário da República refere que nesta circunstância se mantêm os "índices de perigo de incêndio em valores superiores aos típicos para a presente altura do ano".