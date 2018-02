Marcelo lamenta morte de sem-abrigo português encontrado morto em Londres

Ex-modelo morreu junto ao Parlamento Britânico, onde dormia.

O Presidente da República lamentou esta sexta-feira a morte do cidadão português em situação de sem-abrigo encontrado sem vida na estação de metro de Westminster, em Londres, perto do parlamento britânico.Numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República , Marcelo Rebelo de Sousa diz lamentar "o falecimento, em circunstâncias desumanas," do cidadão português, de 35 anos.O Presidente da República "manifesta também a sua solidariedade para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa, apelando ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade", acrescenta.O Governo português confirmou na quinta-feira a morte de um cidadão português em Londres, que as autoridades locais tinham identificado como um sem-abrigo, e adiantou que os serviços consulares estão a tentar contactar a família do homem.O alerta tinha sido dado na quarta-feira, pelas 07h16, por elementos da equipa de contacto da autarquia de Westminster, quando foi descoberto um homem sem respirar, levando à chamada dos serviços de emergência.O incidente gerou alguma controvérsia por o homem ter sido encontrado perto do parlamento, levando o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a deixar um cartão de condolências e flores.