Marcelo pede justiça e dinheiro para vítimas de Pedrógão

“Portugal com legitimidade para aguardar consequências”, diz o Presidente.

Por Magali Pinto e Francisco Gomes | 09:54

Marcelo Rebelo de Sousa está do lado das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande, que a 17 de junho tirou a vida a 64 pessoas que tentavam escapar das chamas sem controlo. O Presidente da República fala em consequências e em responsabilidade civil.



Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem participou num encontro promovido pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, distribuiu abraços, mas fez questão de salientar que os portugueses "têm legitimidade para aguardar as consequências que o Governo vai retirar desta tragédia sem precedentes" no nosso país.



O Presidente da República fala ainda em indemnizações e apela a uma justiça "rápida". "Tem de haver uma rigorosa avaliação dos contornos jurídicos (...) quanto ao enquadramento de atuações e omissões no conceito de culpa funcional ou funcionamento anómalo ainda que não personalizado".



Isto, a propósito do relatório da Comissão Técnica Independente chamada para analisar os incêndios, que devastaram a região Centro. A comissão encontrou várias falhas na prevenção, no ataque direto ao fogo e no Sistema de Comunicações (SIRESP).



Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, Marcelo considera que Portugal tem o dever de proceder a uma avaliação - e de forma rápida - atendendo à dimensão excecional dos danos pessoais, a começar no maior e mais pungente, que é a perda de tantas vidas. Ontem à tarde, António Costa reiterou que não vai demitir a ministra da Administração Interna, dizendo que "não é isso que os portugueses querem".



"Desesperaram por proteção e socorro em vão"

Nádia Piazza é o rosto e a presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande. Ontem, discursou de forma breve, mas muito emocionada com a voz embargada que chegou a falhar.



"Falhou um estado de coisas e o Estado da coisa. Veio a nu, de forma crua e dura, a inoperância e a incompetência das entidades no auxílio daqueles que desesperaram por proteção e socorro em vão. É agora, é hora de assumirmos o que falhou. É hora de pedirmos perdão ao povo que ainda vive", disse Nádia Piazza, que perdeu o ex-companheiro e o filho de cinco anos.



"Há casas a arder, não há bombeiros"

Segundo o relatório da comissão, uma das falhas no socorro às vítimas ocorreu às 23h23 de 17 de junho, quando uma comunição transmite o seguinte: "Na aldeia da Graça encontram-se casas a arder, não há bombeiros".



Os bombeiros só chegaram à aldeia às 03h30, mais de três horas depois.



PORMENORES

Ministros

No sábado, há um Conselho de Ministros extraordinário "especificamente para analisar o relatório". O primeiro-ministro acrescenta que podem ser tomadas as "medidas que se entenda".



Mortes

O relatório revela que mais de metade das vítimas morreu em 15 minutos, entre as 19h50 e 20h05, na EN236-1. Esta foi a altura da pior fase do fogo em que não havia qualquer controlo dos bombeiros.



Bombeiros

Em resposta ao relatório, a liga de Bombeiros Portugueses já veio dizer que os bombeiros cumpriram a sua missão e que são totalmente alheios à descoordenação existente no teatro da tragédia.