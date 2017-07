Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Grécia e Andorra em setembro

Parlamento aprovou também três deslocações do PR a forças militares e de segurança portuguesas destacadas no estrangeiro.

Por Lusa | 19:31

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se à Grécia entre 5 e 7 de setembro e a Andorra entre os dias 7 e 9 do mesmo mês, segundo uma resolução esta quarta-feira aprovada no parlamento.



Na Grécia, o Presidente da República vai participar na reunião do 10.º aniversário da Organização Europeia de Direito Público, para a qual também estão convidados os chefes de Estado da Grécia, Itália e Alemanha.



A visita oficial a Andorra está marcada para entre os dias 7 e 9 de setembro, indica a resolução aprovada.



O parlamento aprovou também três deslocações do Presidente da República com a duração de dois dias cada a forças militares e de segurança portuguesas destacadas no estrangeiro, a realizar entre agosto e 31 de outubro.



A resolução aprovada não indica quais as Forças Nacionais Destacadas que o Presidente da República irá visitar, nem os dias certos das deslocações, a realizar entre 1 de agosto e 31 de outubro.



O parecer da comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros recomenda a tomada de "precauções de segurança", tendo em conta a "natureza, finalidades e envolvência das deslocações em causa".



O ano passado o Presidente da República anunciou a intenção de visitar as forças portuguesas destacadas na República Centro Africana no âmbito de uma missão de estabilização da ONU.