Marcha lenta marcada por acidente com GNR

Militar que seguia de moto ficou ferido após colisão com carro que integrava a marcha.

Por José Carlos Eusébio | 09:48

Uma colisão entre um carro e uma moto da GNR marcou a marcha lenta contra as portagens na Via do Infante, que foi este sábado à tarde realizada na EN125, entre Portimão e Lagos. O protesto integrou quase duas dezenas de viaturas.



O militar da GNR sofreu ferimentos numa perna e teve de ser levado pelos bombeiros para o hospital, em resultado do acidente que aconteceu na rotunda da Penina, em Portimão. O carro que esteve envolvido na colisão participava na marcha, enquanto o militar fazia a segurança.



O protesto foi promovido pela Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI), que reclama o fim das portagens. "Chegou a hora de o Governo cumprir as promessas feitas antes das eleições", defende João Vasconcelos, deputado do Bloco de Esquerda e membro da CUVI.



"As portagens são uma tragédia para o Algarve. Basta ver o número de acidentes que temos na EN125", acusa João Vasconcelos , lembrando que "só nos últimos três dias houve quatro mortos".



"É uma obrigação de todos os algarvios lutarem contra as portagens", defende Joaquim Oliveira, outro dos participantes no protesto.



PORMENORES

Número de acidentes

A Comissão de Utentes da Via do Infante denuncia o aumento de acidentes no Algarve, devido às portagens, adiantando que só no ano passado foram registados quase 11 mil.



Promessa do Governo

Antes das eleições legislativas, o PS prometeu uma descida de 50% no preço da portagens, o que ainda não foi cumprido.



Quatro mortos

No espaço de 48 horas, entre quarta e sexta-feira, morreram quatro pessoas e outras seis ficaram feridas em resultado de acidentes de viação na região.