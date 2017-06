Maria Luís Albuquerque critica gestão do PCP nos municípios

"O que se verifica na esmagadora maioria dos municípios geridos pela CDU é que não há essa boa gestão cuja fama criaram e a maioria desses territórios estão reféns de uma política que se destina única e exclusivamente a assegurar a sua continuidade no poder", adiantou.A dirigente social-democrata criticou também o atual Governo, considerando que "é mais centralista de que todos os outros, mas mais centralista porque o interesse deles está muito mais na perpetuação do poder, do que verdadeiramente naquilo que acontece aos portugueses"."E como conseguem gerir melhor e garantir melhor essa presença no poder nesse curto circuito entre o Terreiro do Paço e São Bento, não se preocupam com o resto", acrescentou.Para Maria Luís Albuquerque, o PSD "preocupa-se sempre com a criação de riqueza para distribuir, os partidos da esquerda, distribuem sempre aquilo que não criam, e como não criam, distribuem à custa da dívida que vão aumentando"."Os partidos da esquerda passam pelo Governo e o país vai abaixo e fica à beira da bancarrota e nós lá somos, mais uma vez, chamados para compor", realçou.A deputada do PSD defendeu também que "é preciso continuar a fazer reformas", acrescentando que "se conseguiu muito, mas aquilo que se conseguiu ainda não é suficientemente sólido para nos pôr a salvo dos próximos problemas que apareçam a nível internacional".Na apresentação do candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara de Vila Viçosa, Josué Bacalhau, antigo presidente daquele município durante dois mandatos, eleito em 1989 pelo PS e em 1993 pelo PSD, estiveram ainda os deputados António Costa da Silva, do PSD, eleito por Évora, e candidato ao município de Évora nas eleições autárquicas de 01 de outubro, e António Carlos Monteiro, do CDS-PP, eleito por Aveiro.