Marido de ama abusa de menina

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem de 62 anos por abusos sexuais sobre uma menina de 11. O predador é marido da ama que cuidava da menor há mais de quatro anos.O casal, residente no Seixal, mantinha uma relação de proximidade com os pais da menina, que passam parte do ano a trabalhar no estrangeiro e o homem aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a vítima para cometer os abusos.A ama não sabia de nada, mas a menor acabou por relatar o caso na escola, o que fez acionar as autoridades.