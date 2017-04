Marido morre e mulher fica ferida em despiste na Comporta

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Alcácer do Sal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 15 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).



A mulher foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e o corpo da vítima mortal para a morgue da mesma unidade hospitalar.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade esta sexta-feira na sequência de um acidente na zona da Comporta.O despiste aconteceu na Estrada Nacional 253 no sentido Montevil-Comporta. O alerta para as autoridades foi dado às 15h34.A vítima mortal é um homem com 61 anos e que era casado com a outra vítima, de 60 anos. O homem e a mulher eram os únicos ocupantes do automóvel