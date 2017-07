Marinha apanha migrantes em Itália

Três traficantes de pessoas foram detidos e entregues às autoridades italianas.

Por Sérgio A. Vitorino | 14:19

A Marinha portuguesa resgatou sábado à noite 45 migrantes que estavam a ser traficados, escondidos, num veleiro que tentava entrar em Itália.





O patrulha ‘Tejo’, a operar desde dia 22 a partir daquele país no âmbito da agência europeia de fronteiras Frontex, seguia a embarcação há dois dias.



Três traficantes de pessoas foram detidos e entregues às autoridades italianas.

De acordo com a Armada, a situação foi detetada por uma aeronave espanhola também a trabalhar no âmbito do Frontex. O ‘Tejo’ seguiu o veleiro em águas internacionais, aguardando a entrada do mesmo em mar territorial italiano. Quando tal aconteceu, na noite de sábado, o barco foi abordado por uma equipa da Guardia de Finanza, apoiada pelos Fuzileiros portugueses. Vinte e nove homens, sete mulheres e 9 crianças estavam escondidas no interior do veleiro.

Os 29 migrantes homens foram transferidos para o ‘Tejo’, que os transferiu para as autoridades italianas no porto de Roccella Ionica. A identidade dos migrantes está ainda por confirmar, havendo suspeitas que sejam provenientes do Irão, Síria e Iraque.

O ‘Tejo’ vai manter-se em missão no âmbito da Frontex até 8 de setembro. Faz vigilância das fronteiras marítimas e combate ao crime, como contrabando de bens e tráfico de migrantes, tendo para tal embarcada uma inspetora do SEF e um agente italiano da Guardia de Finanza. A tripulação está preparada para efetuar salvamento de náufragos.