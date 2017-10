Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marinha caça vários refugiados suspeitos e armados com facas

Vão ser investigados pelas autoridades italianas.

Por S.A.V. | 08:59

Fuzileiros da Marinha Portuguesa abordaram, ao largo de Lampedusa (Itália), 32 tunisinos e dois argelinos que se recusaram a parar o barco de madeira com o qual tentavam chegar a Itália desde o Norte de África.



Alguns destes estavam armados com facas e são suspeitos - tentaram três vezes a mesma viagem. Vão ser investigados pelas autoridades italianas.



Os fuzileiros fazem parte da guarnição do navio Viana do Castelo, que está no Mediterrâneo central numa missão da agência Frontex.



O navio tem apanhado migrantes todos os dias.