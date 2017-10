Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marinha salva 48 migrantes em risco

Barco de madeira estava sobrelotado e a queimar combustível.

Por Magali Pinto | 08:46

A Marinha resgatou 48 tunisinos, onde se inclui uma mulher e uma criança, que queriam chegar a Itália mas estavam completamente desorientados numa embarcação de madeira. Estava superlotada e a queimar combustível, ao largo da Sicília.



A viagem, que foi interrompida, custou aos migrantes entre 1500 e 3000 euros. Tinham embarcado em Sfax, na Tunísia. O alerta para a embarcação em apuros foi dado na sexta-feira pouco depois da uma da tarde (menos uma hora em Portugal).



O comandante do navio ‘Viana do Castelo’ da Marinha descreveu à Lusa o perigo por que passaram os migrantes. "Estas pessoas não tinham combustível para chegar a Lampedusa, estavam desorientadas, iam passar muito longe e a informação que tenho é que já estaria a queimar combustível, o que poderia provocar um incêndio a bordo", disse o comandante Madaleno Galocha.



O navio da Marinha Portuguesa está em missão ao serviço da Frontex desde o passado dia 10 e vai ficar nesta zona do Mediterrâneo até meio do próximo mês.



Desde o início do ano já foram salvos 106 mil refugiados e foram detidos 241 traficantes de pessoas.