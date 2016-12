Marinha salva remador solitário

Ralph Tuijn já tinha antes atravessado o Atlântico a remo, mas em equipa. A solo já tinha atravessado o Índico e o Pacífico. Quando partiu de Ferragudo, fez saber que levava consigo, a bordo, "uma garrafa de champanhe para celebrar o Ano Novo".

Uma onda mais alta destruiu o sonho de Ralph Tuijn de atravessar sozinho, a remo, o Atlântico. O remador solitário, holandês, partiu sábado de manhã de Ferragudo e queria chegar a Caiena, na Guiana Francesa.Ao início da noite de domingo, quando já se encontrava a cerca de 150 quilómetros, em alto mar, a ondulação virou a embarcação e destruiu uma parte fundamental do equipamento, impedindo o remador de bater o recorde da travessia do Atlântico, a solo (o atual é de 95 dias e Ralph queria fazer a viagem em 55).A Marinha de Guerra foi alertada para a situação, tendo seguido de imediato para o local a corveta ‘Jacinto Cândido’, que resgatou Ralph Tuijn e procedeu ao reboque da embarcação. À hora de fecho desta edição, a operação ainda estava em curso. Tanto o remador como a embarcação, de cerca de sete metros e meio de comprimento, seguem para o porto da Baleeira, em Sagres, onde deverão chegar hoje de manhã. Apesar do mergulho forçado, o remador encontra-se bem. De facto, apurou o CM, ao saber que ia ser salvo pela Marinha, informou que não se encontrava em perigo iminente e que, se outras pessoas necessitassem de um socorro imediato no mar, poderia "esperar um dia".