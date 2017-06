Marionetas e fantoches dão espetáculo em Fafe

As 22 companhias são provenientes de várias regiões do país, mas também de Espanha, Brasil e Inglaterra.



Bonecos, marionetas, fantoches e formas animadas invadem, de hoje até sexta-feira, vários espaços emblemáticos e diversas ruas da cidade de Fafe. Trata-se da 2ª edição da Feira de Teatro de Bonecos e Formas Animadas, que durante três dias conta com mais de 30 espetáculos dinamizados por 22 companhias que chegam dos quatro cantos do mundo."A ideia é resgatar as memórias dos ‘Dom Roberto’ das feiras e praças, que nas terras do Minho deixaram como principal herança os grupos de cabeçudos e gigantones", explica o vereador da cultura da Câmara Municipal de Fafe, promotora do evento.Pompeu Martins sublinha que o festival é "um ótimo programa para as famílias" e destaca o sucesso que a iniciativa teve o ano passado. "Esta segunda edição trará a Fafe um conjunto de espetáculos de grande qualidade, protagonizado por excelentes artistas que darão um colorido diferente à cidade", salienta o vereador.