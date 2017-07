Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mariscadores indignados com proibições

Captura de bivalves suspensa, mas apanha ilegal continua.

Por Tiago Griff | 09:17

A cada vez mais regular e prolongada interdição de captura de moluscos bivalves, nomeadamente a conquilha, na costa algarvia, por suposta presença de toxina DSP - que provoca intoxicação diarreica - está a indignar os mariscadores. A apanha ilegal de conquilha continua e não há registo de casos de intoxicação.



A organização Olhãopesca alerta para o eventual perigo de desaparecimento que corre a pesca com arte da ganchorra caso este tipo de situações continuem a ser constantes. "Desde há três ou quatro anos que tem sido uma coisa por demais. As análises do Instituto Português do Mar e da Atmosfera dizem que as conquilhas têm a toxina acima do limite regulamentar mas, entretanto, milhares de pessoas apanham-nas ilegalmente e comem-nas e não há quaisquer casos registados de intoxicações", lamenta ao CM Miguel Cardoso, da Olhãopesca.



50 embarcações

Segundo dados da organização, no Algarve existe uma frota de 50 embarcações de pesca a operar com arte de ganchorra, "uma atividade de pesca com grande importância económica e social na região". As embarcações não estão preparadas para apanhar outras espécies.



656 toneladas

Só em 2015, no sotavento, foram capturadas 656 toneladas de moluscos bivalves oceânicos, tendo sido transacionadas por cerca de um milhão de euros. A Olhãopesca aguarda uma reunião com o Governo.