Marroquino planeou atentado contra Papa em Fátima

Homem tentou infiltrar-se numa ambulância, onde a mulher, bombeira portuguesa, se encontrava.

Um homem de nacionalidade marroquina, casado com uma bombeira de Ourém, planeou um atentado contra o Papa Francisco, aquando da sua visita a Fátima, nos passados dias 12 e 13 de maio. A informação é avançada pelo semanário Sol, este sábado.



O homem fez várias compras de materiais suspeitos, tais como nitratos, uma substância utilizada regularmente para produzir bombas artesanais.



Sem saber que já estava a ser vigiado, o indivíduo convenceu a mulher, bombeira portuguesa, a infiltrar-se na ambulância que acompanhava de perto o chefe da igreja católica em Fátima.



A missão do homem marroquino falhou, uma vez que a sua ação foi neutralizada pelas forças policiais, bem como a de outros suspeitos referenciados.



Acabou por ser enviado para Marrocos, o seu país de origem, e a mulher foi afastada do serviço dos bombeiros por tempo desconhecido.